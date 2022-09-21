Макрон призвал расширить состав Совета Безопасности ООН

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с призывом расширить состав Совета Безопасности ООН.

21 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил о необходимости расширения состава Совета Безопасности организации, куда в настоящее время входят лишь Россия, Великобритания, Китай, США и Франция.

Макрон считает, что пяти постоянных член Совбеза ООН недостаточно, ввиду чего призывает расширить список стран-участниц таким образом, чтобы «сохранить при этом способность в полной мере играть свою роль».