Глава ООН предупредил, что мир ждет «зима глобального недовольства», а страны не готовы решать проблемы

Во время выступления на открытии Генеральной Ассамблеи ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш предупредил, что мир стоит на пороге зимы глобального недовольства.

Он отметил, что глобальная инфляция, изменение климата, военные действия и голод требуют быстрых действий, но международное сообщество не готово решать проблемы.

Гуттериш сказал, что идеалы, которые представляет ООН, находятся под угрозой, кризисы угрожают судьбе планеты и будущему человечества.

Генеральный секретарь указал на надвигающуюся климатическую катастрофу. Он рассказал, что своими глазами видел затопленные земли в Пакистане и напомнил о рекордной жаре в Европе.

Антониу Гутерриш призвал развитые страны выполнить свои обязательства, принятые на последней конференции ООН по изменению климата.

Он подчеркнул, что богатые государства должны компенсировать развивающимся странам ущерб, нанесенный изменением климата.

Генсек напомнил, что 80% выбросов парниковых газов приходится на государства «Большой двадцатки», а самые жестокие последствия испытывают бедные страны.

Он призвал сделать высокие идеалы реальностью жизни людей и разработать общие решения общих проблем.