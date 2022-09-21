Венгрия предлагает Евросоюзу даже не упоминать о новых санкциях против России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз отказаться от обсуждения очередного пакета санкций против России, поскольку эти меры вредят всем членам блока.
Он заявил, что ЕС должен прекратить упоминания о восьмом пакете санкций, чтобы не усугублять энергетический кризис.
Венгрия входит в состав Евросоюза и НАТО. Страна находится в сильной зависимости от российского газа и в несколько меньшей – от нефти.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан неоднократно встречался с Владимиром Путиным и регулярно призывал к отмене санкций против России.
Орбан говорил, что Запад «стреляет себе в легкие» санкциями и ограничениями в отношении России.
В настоящее время разногласия между Венгрией и Евросоюзом нарастают из-за приостановки финансирования ЕС в связи с несоблюдением требований к антикоррупционному законодательству.
Но венгерская сторона уже сообщила, что внесло в парламент законопроект для выполнения условий, поставленных Евросоюзом.
Брюссель обвинил Виктора Орбана в нападках на свободные СМИ и ЛГБТ-сообщество. Европейским парламентом принята резолюция, согласно которой Венгрия больше не является полной демократией.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдума ввела понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» в УК РФ
Карина Аракелян осталась без аксессуаров на 400 тысяч рублей
Королева Британии Елизавета II похоронена в часовне Георга VI в Виндзорском замке
Эрдоган заручился поддержкой двух сенаторов США по поводу продажи Турции истребителей F-16
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном