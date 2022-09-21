Тайвань усомнился в легитимности ООН, поскольку его не включают в состав организации
Джеймс Ли, генеральный директор Тайбэйского экономического и культурного управления в Нью-Йорке и де-факто генеральный консул Тайваня усомнился в легитимности ООН.
Он напомнил, что Тайвань по-прежнему не включают в эту организацию, в то время как самоуправляемый остров старается интегрироваться с мировое сообщество.
Он выразил разочарование по поводу того, что ООН неправомерно исключает участие Тайваня и не допускает владельцев тайваньских паспортов в помещения организации.
Ли напомнил, что Тайвань проводит кампанию на нью-йоркской Таймс-сквер в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы объяснить, почему остров нужно включить в организацию.
Он заявил, что нынешняя дискриминационная политика вступает в противоречие с основными принципами ООН.
По мнению дипломата, организация создана для решения проблем, подобных тем, с которыми сталкивается Тайвань.
Он также подчеркнул, что Тайвань будет и далее проявлять сдержанность в ответ на провокации Китая.
Консул сказал, что Тайвань продолжит работу с государствами-единомышленниками для поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе.
Опубликовано: Светлана Репина
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