Байден заявил, что армия США будут воевать на стороне Тайваня в случае вторжения Китая

Президент Джо Байден заявил, что американские войска будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая, сообщает CBS.

Президента США Джо Байдена в интервью CBS спросили, будут ли американские войска защищать Тайвань в случае нападения Китая.

"Да, если бы это было действительно непосредственное нападение", — ответил он.

На вопрос, означает ли это, что, в отличие от Украины, Соединенные Штаты будут принимать непосредственное участие в защите Тайваня, он кратко ответил: "Да".

Это самое недвусмысленное заявление президента Соединенных Штатов по этому поводу.

Заявление Байдена является прямым ответом на состоявшуюся на прошлой неделе встречу президента России и лидера Китая Си Цзиньпина. Владимир Путин летал в Самарканд (Узбекистан), где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Таким образом, как отмечает CBS, что Байден проводит красную черту таким образом, чтобы у китайской стороны не оставалось никаких сомнений в позиции США.