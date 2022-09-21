Байден заявил, что армия США будут воевать на стороне Тайваня в случае вторжения Китая
Президент Джо Байден заявил, что американские войска будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая, сообщает CBS.
Президента США Джо Байдена в интервью CBS спросили, будут ли американские войска защищать Тайвань в случае нападения Китая.
"Да, если бы это было действительно непосредственное нападение", — ответил он.
На вопрос, означает ли это, что, в отличие от Украины, Соединенные Штаты будут принимать непосредственное участие в защите Тайваня, он кратко ответил: "Да".
Это самое недвусмысленное заявление президента Соединенных Штатов по этому поводу.
Заявление Байдена является прямым ответом на состоявшуюся на прошлой неделе встречу президента России и лидера Китая Си Цзиньпина. Владимир Путин летал в Самарканд (Узбекистан), где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Таким образом, как отмечает CBS, что Байден проводит красную черту таким образом, чтобы у китайской стороны не оставалось никаких сомнений в позиции США.
Опубликовано: Николай Скира
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