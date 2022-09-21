Байдена и Дуду на похоронах Елизаветы II уличили в использовании шпаргалок
Президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда расписались в книге соболезнований, выложенной в связи со смертью британской королевы Елизаветы II.
Похороны Елизаветы II начались 19 сентября в Лондоне. В церемонии приняли участие лидеры и представители избранных стран.
Анджей Дуда приехал в Великобританию 18 сентября, чтобы принять участие в церемонии похорон. Его сопровожала жена Агата Корнхаузер-Дуда.
Президентская чета Польши почтила память королевы Елизаветы II в Вестминстер-холле, где был выставлен гроб с телом монарха. Потом они внесли запись в книгу соболезнований.
Интернет-пользователи отметили, что в рукаве Анджея Дуды была бумажка с заранее подготовленным текстом, с который он списывал.
Не только польский президент подготовил шпаргалку ранее. Президент США Джо Байден сделал то же самое, с той разницей, что он не прятал ее в рукав. Когда он сел за книгу соболезнований, то свободно положил на нее листок бумаги, с которого списывал заранее подготовленный текст.
Опубликовано: Николай Скира
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