Байден выдвинул кандидатуру на пост посла США в России
Президент Джо Байден выдвинул кандидатуру Линн Трейси на пост посла США в России. С 2014 по 2017 год занимала должность заместителя главы миссии посольства США в Москве, сообщает Washington Post.
В настоящее время Трейси является послом США в Армении. Она приступила к этой функции 19 февраля 2019 года.
В знак признания ее достижений в качестве заместителя главы миссии в Москве она получила награду Distinguished Honor Award (медаль, присуждаемая Государственным департаментом США).
Пост посла США в России был вакантным с 4 сентября, когда закончился срок полномочий посла США Джона Салливана из-за резкой двусторонней напряженности, вызванной российской военной специальной операцией в Украине.
Затем газета Washington Post отметила, что "уход Салливана был внезапным, и не было никаких ранних признаков того, что его выход на пенсию неизбежен".
В субботу он присутствовал на похоронах бывшего лидера СССР Михаила Горбачева. Он назвал его "государственным деятелем, изменившим мир своим видением мирного сосуществования и преобразований в своей стране и остальном мире".
Washington Post отмечает, что во время правления Салливана отношения между Россией и Соединенными Штатами, а также между Россией и большей частью западного мира достигли своего худшего уровня, по крайней мере, со времен окончания холодной войны.
Опубликовано: Николай Скира
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