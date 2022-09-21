В результате взрыва в Чикаго обрушился жилой дом, трое человек в критическом состоянии

В результате взрыва в Чикаго во вторник пострадали восемь человек, в том числе трое в критическом состоянии. В результате обрушилась часть соседнего здания.

"Первые спасатели прибыли на место происшествия в четырехэтажном здании незадолго до 9:30 утра и обнаружили, что верхний этаж здания обрушился", — пояснил на пресс-конференции Марк Ферман, заместитель комиссара пожарной охраны Чикаго.

NBS сообщила, что к месту взрыва прибыли 10 машин скорой помощи. Жильцы соседнего дома эвакуированы.

"По меньшей мере восемь человек были доставлены в близлежащие больницы, трое из них находятся в критическом состоянии", — сказал Ферман

Он также добавил, что пожарные вытащили всех из рухнувшего здания. В поврежденном доме было около 35 квартир.

"Мы пока не знаем, что вызвало этот взрыв. Это все еще расследуется", — пояснил Ферман.

На место происшествия прибыли представители Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, а также группа взрывотехников Департамента полиции Чикаго.