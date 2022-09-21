Перед Генассамблеей ООН Лавров провел в Москве тайную встречу с зарубежными послами
Министр иностранных дел России провел переговоры за закрытыми дверями, на которые были приглашены главы дипломатических миссий многих стран, аккредитованных в Москве.
О ним мало что известно, кроме списка гостей. О встрече сообщила финская газета Iltalehti, а российское агентство ТАСС также опубликовало заметку.
По словам российского источника, на приглашение главы российской дипломатии Сергея Лаврова откликнулись посол Франции Пьер Леви и глава китайской дипмиссии Чжан Ханьхуэй.
Также присутствовали представители дипмиссий Финляндии, Нидерландов, Ирана, Австрии, Казахстана, Никарагуа, Индонезии, Норвегии, Греции, Венесуэлы, Северной Кореи, Габона и, как отмечает ТАСС, дипломаты других стран, аккредитованные в Москве.. Также была приглашена российский представитель ВОЗ Мелита Вуинович.
Представители прессы, которые смогли наблюдать только за началом встречи, отметили отсутствие представителей посольств США и Великобритании.
Присутствовавший в зале посол Финляндии в России Антти Хелантер сообщил журналистам Iltalehti лишь то, что основным содержанием встречи был обзор международной ситуации. Министр Лавров представил гостям сводки из Москвы.
Как сообщает ТАСС, Лавров беседовал с главами иностранных дипмиссий по поводу 77-й сессии Генассамблеи ООН. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о планируемых закрытых дипломатических переговоров.
Генеральная Ассамблея ООН накануне началась в Нью-Йорке.
Опубликовано: Николай Скира
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