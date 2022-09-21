Перед Генассамблеей ООН Лавров провел в Москве тайную встречу с зарубежными послами

Министр иностранных дел России провел переговоры за закрытыми дверями, на которые были приглашены главы дипломатических миссий многих стран, аккредитованных в Москве.

О ним мало что известно, кроме списка гостей. О встрече сообщила финская газета Iltalehti, а российское агентство ТАСС также опубликовало заметку.

По словам российского источника, на приглашение главы российской дипломатии Сергея Лаврова откликнулись посол Франции Пьер Леви и глава китайской дипмиссии Чжан Ханьхуэй.

Также присутствовали представители дипмиссий Финляндии, Нидерландов, Ирана, Австрии, Казахстана, Никарагуа, Индонезии, Норвегии, Греции, Венесуэлы, Северной Кореи, Габона и, как отмечает ТАСС, дипломаты других стран, аккредитованные в Москве.. Также была приглашена российский представитель ВОЗ Мелита Вуинович.

Представители прессы, которые смогли наблюдать только за началом встречи, отметили отсутствие представителей посольств США и Великобритании.

Присутствовавший в зале посол Финляндии в России Антти Хелантер сообщил журналистам Iltalehti лишь то, что основным содержанием встречи был обзор международной ситуации. Министр Лавров представил гостям сводки из Москвы.

Как сообщает ТАСС, Лавров беседовал с главами иностранных дипмиссий по поводу 77-й сессии Генассамблеи ООН. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о планируемых закрытых дипломатических переговоров.

Генеральная Ассамблея ООН накануне началась в Нью-Йорке.