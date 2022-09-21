Финляндия хочет ввести ограничения на въезд для граждан России вслед за странами Балтии и Польшей

Правительство Финляндии в ближайшее время может принять решение ужесточить ограничения на въезд граждан России в Финляндию, сообщает Deutsche Welle.

По данным газеты, предложение по этому поводу внес канцлер юстиции Туомас Пёйсти.

Финляндия присоединилась бы к остальным странам Балтии и Польше, уже принявшим решение об ограничении въезда россиян на свою территорию.

Правительство Польши приняло решение ограничить въезд на территорию Республики Польша граждан России, путешествующих с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целям.

По закону россияне, путешествующие с такими целями, не смогут приехать в Польшу из-за пределов внешней границы ЕС. В МВД подчеркивают, что ограничения будут распространяться на россиян на всех пунктах пересечения границы, а с 26 сентября также в аэропортах и ​​морских портах.

Литва, Латвия и Эстония с понедельника, 19 сентября также ограничили въезд на свою территорию для граждан России, имеющих шенгенские визы. Власти объясняют решение, в частности, страхом за национальную безопасность.

В начале сентября этого года премьер-министры Польши, Эстонии, Литвы и Латвии приняли решение ограничить возможность въезда в Шенгенскую зону для граждан России.