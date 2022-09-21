Bloomberg: канцлер ФРГ Шольц обвинил Россию в «откровенном империализме»

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что при на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в «откровенном империализме».

Как на трибунах Генассамблеи ООН, так и кулуарах, основной темой обсуждения лидеров многих государств была специальная военная операция России в Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наступления российских войск на украинскую территорию продолжиться, все попытки остановить его пока не приносят должного результата.

Сразу после начала Генассамблеи ООН, правительство России поспешило провести голосование в некоторых регионах Украины, которые находятся под контролем российской армии. В связи с этим президент России Владимир Путин сделал заявление о начале частичной мобилизации с 21 сентября 2022 года.

В своем выступлении после объявления Путина о мобилизации, канцлер Германии Олаф Шольц обвинил российского лидера и правительство России в «откровенном империализме» и призвал остановить специальную военную операцию в Украине.

Его поддержал премьер-министр Японии Фумио Кисида, который заявил, что реакция Организации Объединенных Наций (ООН) на российские действия должна быть более жесткой. Сегодня Кисида наблюдает, что все мероприятия ООН направлены на сохранение целостности всемирной организации.