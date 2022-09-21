Бурунова экстренно доставили в больницу с COVID

Актёр Сергей Бурунов попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Состояние знаменитости оценивается как средней степени тяжести.

Отечественного актера театра и кино Сергея Бурунова в срочном порядке доставили в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По имеющимся сведениям, звезда экрана находится в состоянии средней тяжести.

В сообщении говорится: "Актера доставили в приемное отделение днем 20 сентября. Из симптомов: кашель с мокротой, одышка, боль в горле, голове и мышцах".

По данным издания, артист почувствовал недомогание ещё 14 сентября. На следующий день у Бурунова взяли мазок на COVID - результат оказался положительным.

Актер остался дома, а спустя некоторое время ему стало хуже.

До того как лечь в больницу, данные компьютерной томографии знаменитости показывали, что с лёгкими всё в норме. ЭКГ также не показало отклонений.