Бурунова экстренно доставили в больницу с COVID
Актёр Сергей Бурунов попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Состояние знаменитости оценивается как средней степени тяжести.
Отечественного актера театра и кино Сергея Бурунова в срочном порядке доставили в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По имеющимся сведениям, звезда экрана находится в состоянии средней тяжести.
В сообщении говорится: "Актера доставили в приемное отделение днем 20 сентября. Из симптомов: кашель с мокротой, одышка, боль в горле, голове и мышцах".
По данным издания, артист почувствовал недомогание ещё 14 сентября. На следующий день у Бурунова взяли мазок на COVID - результат оказался положительным.
Актер остался дома, а спустя некоторое время ему стало хуже.
До того как лечь в больницу, данные компьютерной томографии знаменитости показывали, что с лёгкими всё в норме. ЭКГ также не показало отклонений.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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