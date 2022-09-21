Шойгу заявил о конфликте между Россией и Западом на украинской территории
Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в Украине идет конфликт между российской стороной и коллективным Западом.
Министр обороны отметил, что в конфликте необходимо сделать акцент на том, что российская армия на украинской территории воюет не только с Вооруженными силами Украины (ВСУ), но и с коллективным Западом.
По словам Шойгу, Украина больше не имеет собственного вооружения — оно закончилось. При этом долгое время ВСУ были обеспечены только вооружением образца советских времен. Уже после начала специальной военной операции, многие европейские страны, стали поставлять вооружение в Украину.
Шойгу отметил, что Запад сначала «начал вычищать склады от тех советских образцов вооружения, которое у них тщательно хранилось». Только после того, как и на западных складах закончилось советское вооружение, Украина стала получить современные системы и технику образца НАТО.
Глава Министерства обороны РФ считает, что «уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом и НАТО». Шойгу добавил, что более 200 гражданских спутников и 70 военных спутников НАТО работают «против России».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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