Шойгу заявил о конфликте между Россией и Западом на украинской территории

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в Украине идет конфликт между российской стороной и коллективным Западом.

Министр обороны отметил, что в конфликте необходимо сделать акцент на том, что российская армия на украинской территории воюет не только с Вооруженными силами Украины (ВСУ), но и с коллективным Западом.

По словам Шойгу, Украина больше не имеет собственного вооружения — оно закончилось. При этом долгое время ВСУ были обеспечены только вооружением образца советских времен. Уже после начала специальной военной операции, многие европейские страны, стали поставлять вооружение в Украину.

Шойгу отметил, что Запад сначала «начал вычищать склады от тех советских образцов вооружения, которое у них тщательно хранилось». Только после того, как и на западных складах закончилось советское вооружение, Украина стала получить современные системы и технику образца НАТО.

Глава Министерства обороны РФ считает, что «уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом и НАТО». Шойгу добавил, что более 200 гражданских спутников и 70 военных спутников НАТО работают «против России».