Bloomberg: ЕС увеличит перевозку россиского угля на фоне сообщений о мобилизации в России

Авторитетное агентство Bloomberg сообщает, что Европейский союз в скором времени примет решение об увеличении перевозки российского угля в целях сохранения энергетической безопасности Европы.

Разрешение на увеличение перевозки российского угля в страны Европейского союза содержится в руководстве по применению санкций в отношении России. Тем не менее, по данным агентства Bloomberg, документ находится в «стадии рассмотрения» и окончательное решение пока не принято.

Примечательно, что ЕС рассматривает увеличение перевозки российского угля «в целях обеспечения энергетической безопасности в Европе и в мире», однако документ всплыл на фоне объявления частичной мобилизации в России с 21 сентября 2022 года.

Фактически документ разрешает перевозку определенных товаров из России, включая уголь и сопутствующую продукцию, которые попали под санкции Европейского союза. При этом единственным условием для перевозки является «обеспечение продовольственной и энергетической безопасности» как на европейском континенте, так и во всем мире.

Получается, что под формулировкой «обеспечение безопасности во всем мире», можно перевозить в Евросоюз энергетические ресурсы из России в любых необходимых объемах. Ранее Европейская комиссия разъяснила, что санкции, запрещающие компаниям ЕС транспортировать российский уголь, также связаны с перевозкой товара и страхованием, однако получается, это разъяснение на фоне недавнего документы «аннулируется».