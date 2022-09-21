Шойгу объявил о мобилизации 300 тысяч резервистов в ряды ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о подробностях частичной мобилизации в России.

21 сентября глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в своём пресс-релизе заявил о том, что согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным указе о частичной мобилизации, в ряды Вооружённых с России призовут около одного процента от всех имеющихся ресурсов.

Шойгу уточнил, что в общей сложность мобилизованы будут лишь 300 000 резервистов, которые либо имели боевой опыт, либо имеют необходимые для российской армии военно-учетные специальности, которые помогут ускорить ход СВО на Украине.