Шойгу объявил о мобилизации 300 тысяч резервистов в ряды ВС РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о подробностях частичной мобилизации в России.
21 сентября глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в своём пресс-релизе заявил о том, что согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным указе о частичной мобилизации, в ряды Вооружённых с России призовут около одного процента от всех имеющихся ресурсов.
Шойгу уточнил, что в общей сложность мобилизованы будут лишь 300 000 резервистов, которые либо имели боевой опыт, либо имеют необходимые для российской армии военно-учетные специальности, которые помогут ускорить ход СВО на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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