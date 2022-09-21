Симоньян объяснила своё высказывание о сексуальной ориентации Галкина
Главред "RT" Маргарита Симоньян решила пояснить, почему затронула тему сексуальных предпочтений юмориста Максима Галкина.
Маргарита Симоньян объяснила свои слова об ориентации Максима Галкина. Видимо, журналистка решилась на это из-за огромного потока критики в её адрес после своего заявления.
Симоньян пояснила: "Я это сделала ровно в тот день, когда он записал то, что я вам показала, про то, что Россия врет. Понимаете? Я подумала: "Ах Россия врет, может быть, рассказать о том, как ты сам врешь всю жизнь, искренний ты наш человек".
Главный редактор "Russia Today" возмущена поступками супруга Пугачевой. Известная личность убеждена, что поведение ведущего достойным не назовёшь.
Симоньян заключила: "То, что он несет - не позиция, это называется солидаризироваться с врагом! Называется, говорить то же самое, что говорят спецслужбы врага, помогать им. Это не иноагент, это коллаборационист. Поэтому скажите спасибо, что пока иноагент".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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