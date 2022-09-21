Шойгу назвал потери России в спецоперации

Глава Минобороны России рассказал о потерях войск страны в спецоперации в Украине.

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу обнародовал данные о потерях российских войск в Украине.

По словам главы оборонного ведомства, российские части потеряли менее шести тысяч человек в боях с Вооруженными силами Украины

При всем этом, отметил Шойгу, потери украинской армии составляют до 100 тысяч человек. Причем более 60 тысяч - погибшими.

"Не могу не сказать и о наших потерях. На сегодняшний день наши потери - 5937 человек", - сказал Шойгу.