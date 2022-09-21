Шойгу назвал потери России в спецоперации
Глава Минобороны России рассказал о потерях войск страны в спецоперации в Украине.
Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу обнародовал данные о потерях российских войск в Украине.
По словам главы оборонного ведомства, российские части потеряли менее шести тысяч человек в боях с Вооруженными силами Украины
При всем этом, отметил Шойгу, потери украинской армии составляют до 100 тысяч человек. Причем более 60 тысяч - погибшими.
"Не могу не сказать и о наших потерях. На сегодняшний день наши потери - 5937 человек", - сказал Шойгу.
Опубликовано: Николай Скира
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