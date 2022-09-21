Шойгу: Россия потеряла 5937 человек, Украина более 100 тысяч
Сергей Шойгу назвал цифры потери России и Украине в результате боев на Донбассе.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал о потерях Вооруженных сил страны с украинскими войсками.
По словам Шойгу, в боях с Вооруженными силами Украины части РФ потеряли не более шести тысяч человек личного состава.
Потери же Украины, следует из слов Шойгу, - почти в 20 раз больше - 100 тысяч. Из них 61 тысяча - погибшие.
"Потери Украины - более 100 тысяч, 61 тысяча погибшими. Половина армии страны. Наши потери 5937 человек погибшими" - заявил Шойгу.
Напомним, что сегодня, 21 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.
Опубликовано: Николай Скира
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