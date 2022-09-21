Сергей Шойгу: планируется призвать 300 тысяч резервистов
Министр обороны России заявил, что призывники пройдут специальную подготовку и только потом начнут выполнять задачи по предназначению.
В интервью телеканалу «Россия 24» министр обороны России заявил, что призыву будут подлежать только те граждане, которые проходили службу в Вооруженных силах и имеют востребованную военно-учетную специальность.
Сергей Шойгу рассказал, что у страны огромный мобилизационный ресурс. Критериям отбора соответствует 25 миллионов человек.
"Поэтому вы можете понять, что мобилизация частичная. Будет призвано 1,1% от общего количества резервистов", — заявил министр.
Шойгу подчеркнул, что призыв не будет проводиться единоразово, не стоит ожидать "широкозахватного комбайна" в решении этого вопроса.
Опубликовано: Максим Алексеев
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