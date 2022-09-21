Киркоров заявил в соцсетях о намерении попробовать свои силы в качестве театрального актёра

Филипп Киркоров решил выступить на театральной сцене в качестве актёра. Пока никакой информации по поводу дебютной роли знаменитости нет.

Отечественный исполнитель Филипп Киркоров принял решение попробовать свои силы в качестве актера театра. Сведения о том, какая роль станет для артиста дебютной, отсутствуют.

Исполнитель намерен выступить как драматический актер в спектакле столичного Театра Наций. Худруком этого учреждения культуры является друг Киркорова Евгений Миронов.

В социальных сетях звезда сцены рассказал: "Пришел поздравить дорогого друга (худрука "Театра Наций") Евгения Миронова с потрясающей профессиональной премией.

В последнее время пересмотрел многие спектакли - "Горбачев", "Мастер и Маргарита", "Кабаре". И в моих планах выступить в этом театре не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль".

Филипп Бедросович утверждает, что именно Миронов вдохновил его на новое для него творчество. По душе пришёлся певцу тот факт, что на сцене храма искусств можно выступать под звуки настоящего джазового оркестра.