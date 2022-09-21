Песков: правительство ещё не решило, кто получит отсрочку от мобилизации
Дмитрий Песков утверждает, что категория людей, которые получат отсрочку от частичнорй
21 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что правительство ещё не решило, какие категории граждан России получат отсрочку от участия в частичной мобилизации и отправки в зону спецоперации на Украине. Вместе с тем Песков заверил, что такие категории граждан будут определены в ближайшее время.
Утром среды Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. В рамках мобилизации 300 тысяч военнослужащих запаса будут отправлены в Украину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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