Минобороны РФ: Шойгу поручил приступить к исполнению указа Путина о мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в стране.

Днём 21 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал поручение начать исполнение указа Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в России. По словам Шойгу, настало время применения опыта, полученного российскими военными в учениях.

В среду Владимир Путин обратился к гражданам России, сообщив, что в стране объявляется частичная мобилизация населения. В рамках указа Путина в зону проведения военной спецоперации на Украине будут отправлены 300 тысяч военнослужащих запаса возрастом до 45 лет. Категории граждан, которые не подлежат мобилизации, пока не определены, утверждает Дмитрий Песков.