Володин предложил рассмотреть вопрос мобилизации депутатов Госдумы

Глава Госдумы Володин предложил рассмотреть вопрос о мобилизации российских депутатов.

Вячеслав Володин выступил с предложением относительно мобилизации депутатов Государственной думы Российской Федерации.

Как рассказывает "Московский комсомолец", Володин предложил рассмотреть вопрос призыва депутатов с воинскими специальностями.

"Спикер Володин предложил обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Думы, имеющих нужные специальности и навыки.  Депутаты по закону мобилизации не подлежат", - говорится в сообщении "МК",

Напомним, что в России 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Опубликовано: Николай Скира

 

 















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