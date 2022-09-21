Володин предложил рассмотреть вопрос мобилизации депутатов Госдумы

Глава Госдумы Володин предложил рассмотреть вопрос о мобилизации российских депутатов.

Вячеслав Володин выступил с предложением относительно мобилизации депутатов Государственной думы Российской Федерации.

Как рассказывает "Московский комсомолец", Володин предложил рассмотреть вопрос призыва депутатов с воинскими специальностями.

"Спикер Володин предложил обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Думы, имеющих нужные специальности и навыки. Депутаты по закону мобилизации не подлежат", - говорится в сообщении "МК",

Напомним, что в России 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.