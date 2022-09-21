Дата и место погребения Сергея Пускепалиса известны

Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области, когда вёз на Донбасс гуманитарную помощь. Дата и место прощания со знаменитостью известны.

Похороны отечественного актера и режиссёра Сергея Пускепалиса пройдут в Ставропольском крае 23 сентября. Такую информацию сообщила пресс-секретарь Волковского театра Екатерина Анкудинова.

"Похоронят известного актера 23 сентября в Железноводске Ставропольского края, где покоятся его родители".

Траурные мероприятия пройдут с 09:00 до 12:30, а гражданская панихида по актеру начнется в 10:00 в театре. После, в 13:00, пройдет отпевание в Казанском монастыре.

Сергей Пускепалис погиб в автомобильной катастрофе в Ярославской области. Артист направлялся в Донбасс с гуманитарной помощью.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть 2-ух и более лиц. Авто, на котором артист двигался, он также планировал отдать.

Столкнувшись с грузовиком, водитель и актер погибли на месте. Художественному руководителю Волковского театра было 56 лет.