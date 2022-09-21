Прилучный объяснил, почему молодая жена Зепюр Брутян не испытывает ревности к нему

Популярный российский актёр Павел Прилучный утверждает, что его новоиспечённая супруга Зепюр Брутян не ревнует его, так как он не даёт для этого повода.

Отечественный актер Павел Прилучный похвастался, что его суженая Зепюр Брутян не испытывает к нему ревности, по той причине, что он не дает ей повода.

26-летняя российская актриса армянского происхождения Зепюр Брутян и Павел Прилучный сочетались узами брака 26 августа, в день премьеры триллера "Жизнь по вызову", который "кишит" сценами эротического содержания.

Звезда экрана сыграл в "откровенной" картине главную роль. Его персонаж является хозяином агенства по оказанию эскорт-услуг. Об этом сообщает издание "Вокуг ТВ".

Прилучный поведал, что молодая жена понимает специфику работы в кино и на ТВ, не ревнуя его к красавицам, которые окружают актёра на съемках.