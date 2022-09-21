Forbes: в Европе началась вторая волна кризиса из-за дефицита удобрений

Авторитетный журнал Forbes сообщает, что европейские компании сократили производство удобрений из-за высоких цен на электроэнергию, что привело к их дефициту и второй волне кризиса.

Нехватка российского природного газа, благодаря которому вырабатывается электроэнергия во многих европейских странах, привела к сокращению производства удобрений. В свою очередь, это вызвало дефицит продукта на рынке и привело ко второй волне кризиса.

Forbes саркастично отмечает, что прекращение поставок газа через «Северный поток» — следствие ограничительных мер против России или «самострел ЕС себе в ногу». При этом кризис в Европе начался «не вчера», а продолжается более двух лет. Кроме того, в некоторых отраслях есть остаточные эффекты от Великой рецессии 2008 года и британского брексита.

К энергетическому кризису добавился дефицит удобрений — обе проблемы по факту вызваны одними и теми же провальными политическими решениями по санкционному давлению на Россию. Производство удобрений в Европе из-за резкого роста цен на электроэнергию может спровоцировать еще больший кризис, который будет на 70% мощнее текущего.

По данный аналитиков компании CRU Group, которые специализируются на сырьевых рынках, производители удобрений в ЕС теряет около 2 тысяч долларов на каждой произведенной тонне аммиака. Другими словами, оставшиеся предприятия удобрений работают себе в убыток.