Юрист Ярмуш рассказала, в каком случае Пугачёвой предъявят обвинение в дискредитации ВС РФ
После призыва Аллы Пугачёвой признать её иноагентом певицу проверяют на предмет дискредитации российской армии. Предъявят ли артистке обвинение?
Певице Алле Пугачевой грозит административный штраф, если проверка "докажет" её виновность в дискредитации РФ. Об этом в интервью "Москве 24" сообщила юрист Мария Ярмуш.
Заявление с требованием проверить именитую артистку на предмет дискредитации российской армии поступила в полицию Звенигорода. До этого Примадонна обращалась к Минюст РФ с просьбой признать ее иноагентом.
Правовед утверждает, что для определения присутствия в словах Пугачевой дискредитации ВС РФ нужна лингвистическая экспертиза.
Ярмуш заявила: "Пусть лингвисты решают. Есть разъяснение Верховного суда для компетентных лингвистических экспертиз, что такое клевета и что такое личное мнение.
Если она высказывает свое личное мнение, что она что-то не понимает, это ее личные чувства, это она говорит свое мнение.
Если она будет утверждать о чем-то, тогда лингвисты будут решать, есть ли там дискредитация российской армии или нет".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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