Путин: целью Запада является ослабление и уничтожение России
Владимир Путин уверяет, что целью коллективного Запада является ликвидация России как государства.
21 сентября Владимир Путин выступил с указом о проведении частичной военной мобилизации в России, отметив, что западные страны всегда стремились к тому, чтобы ослабить и уничтожить российское государство. По словам Путина, в 1991 году на Западе искренне радовались развалу СССР, а теперь хотят повторить ту же историю с Россией.
Вместе с тем Путин выразил уверенность, что планам Запада по ликвидации России не суждено сбыться, поскольку мировая история показа способность российской армии защищать свою страну.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков: Путин решил скрыть информацию о количестве мобилизуемых
Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили свыше 200 бойцов ВСУ в районе Правдино
Путин объявил о мобилизации в России
Си Цзиньпин: войска Китая должны готовиться к военным действиям
Кадыров заявил о переходе к новой тактике на Украине