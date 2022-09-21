Путин: целью Запада является ослабление и уничтожение России

Владимир Путин уверяет, что целью коллективного Запада является ликвидация России как государства.

21 сентября Владимир Путин выступил с указом о проведении частичной военной мобилизации в России, отметив, что западные страны всегда стремились к тому, чтобы ослабить и уничтожить российское государство. По словам Путина, в 1991 году на Западе искренне радовались развалу СССР, а теперь хотят повторить ту же историю с Россией.

Вместе с тем Путин выразил уверенность, что планам Запада по ликвидации России не суждено сбыться, поскольку мировая история показа способность российской армии защищать свою страну.