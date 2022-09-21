РЖД не требует справки от военкомата для покупки билетов
В пресс-службе РЖД опровергли информацию о требовании справок от военных комиссариатов для приобретения билетов.
21 сентября пресс-служба компании "Российские железные дороги" опровергла растиражированные в СМИ слухи о том, что для приобретения билетов на поезда мужчинами-гражданами России призывного возраста они должны предоставить специальную справку от военкомата по месту прописки.
В то же время Дмитрий Песков рекомендует дождаться официальных разъяснений от правительства на тему того, могут ли подлежащие мобилизации россияне покидать страну.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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