РЖД не требует справки от военкомата для покупки билетов

В пресс-службе РЖД опровергли информацию о требовании справок от военных комиссариатов для приобретения билетов.

21 сентября пресс-служба компании "Российские железные дороги" опровергла растиражированные в СМИ слухи о том, что для приобретения билетов на поезда мужчинами-гражданами России призывного возраста они должны предоставить специальную справку от военкомата по месту прописки.

В то же время Дмитрий Песков рекомендует дождаться официальных разъяснений от правительства на тему того, могут ли подлежащие мобилизации россияне покидать страну.