Минобороны Британии: мобилизация в РФ говорит о сложном ходе спецоперации
Глава британского Минобороны Бен Уоллес утверждает, что частичная мобилизация в России свидетельствуют о сложностях на украинском фронте.
21 сентября министр обороны Великобритании Бен Уоллес дал оценку решению Владимира Путина объявить о частичной мобилизации в России. По мнению Уоллеса, это свидетельствует о том, что российские силы спецоперации могли столкнуться со значительными трудностями на территории Украины.
Вместе с тем министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что специальная военная операция будет продолжена в срочном режиме до достижения всех целей, поставленных Владимиром Путиным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков: Путин решил скрыть информацию о количестве мобилизуемых
Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили свыше 200 бойцов ВСУ в районе Правдино
Путин объявил о мобилизации в России
Си Цзиньпин: войска Китая должны готовиться к военным действиям
Кадыров заявил о переходе к новой тактике на Украине