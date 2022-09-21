Минобороны Британии: мобилизация в РФ говорит о сложном ходе спецоперации

Глава британского Минобороны Бен Уоллес утверждает, что частичная мобилизация в России свидетельствуют о сложностях на украинском фронте.

21 сентября министр обороны Великобритании Бен Уоллес дал оценку решению Владимира Путина объявить о частичной мобилизации в России. По мнению Уоллеса, это свидетельствует о том, что российские силы спецоперации могли столкнуться со значительными трудностями на территории Украины.

Вместе с тем министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что специальная военная операция будет продолжена в срочном режиме до достижения всех целей, поставленных Владимиром Путиным.