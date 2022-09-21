Стало известно о состоянии Бурунова, экстренно доставленного в больницу с коронавирусом
Звезда "Полицейского с Рублёвки" Сергей Бурунов попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Актёр заразился ковидом 14 сентября, после ему стало хуже.
PR-менеджер известного актера Сергея Бурунова Анастасия Сайфулина подтвердила, что её подопечный подхватил коронавирусную инфекцию и добавила, что он чувствует себя терпимо.
Сайфулина рассказала в интервью "Газета.ru": "Сергей заболел ковидом. Он ответственно относится к своему здоровью, поэтому поехал в больницу. Чувствует себя нормально".
"Пятый канал" сообщал ранее, что Бурунов экстренно госпитализирован в одну из московских клиник. 45-летний артист был доставлен в приемное отделение ночью с коронавирусной инфекцией в состоянии средней степени тяжести.
Знаменитость мучает сильный кашель с мокротой, одышка, боль в горле, головная и мышечная боль.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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