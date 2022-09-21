Актёр Сергей Бурунов госпитализирован с коронавирусом

Российский актёр Сергей Бурунов был доставлен в больницу с подтверждённым диагнозом COVID-19.

21 сентября представитель актёра Сергея Бурунова Анастасия Сайфулина сообщила, что её подопечный был госпитализирован, поскольку у него диагностировали коронавирус. Сайфулина утверждает, что Бурунов чувствует себя хорошо и планомерно идёт на поправку.

Также Анастасия Сайфулина заявила, что после попадания в больницу Сергей Бурунов порекомендовал всем носить медицинские маски в общественных местах и регулярно обрабатывать руки специальными растворами.