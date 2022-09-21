В Госдуме заявили, что мобилизированные граждане все равно должны платить за ипотеку
По словам депутата Государственной думы России Картаполова, мобилизированные граждане должны платить по долгам.
Глава комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов рассказал об обязаннотях тех, кто подвержен мобилизации,
По словам Картаполова, даже мобилизированные граждане не освобождаются от уплаты долгов по ипотеке.;
Он заявил, что платить по долгам придется с "новой получки".
"Мужчинам, которых призовут на войну, всё равно придётся платить по кредитам — с "новой получки", - сказал он.
Опубликовано: Николай Скира
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