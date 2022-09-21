Располневшая Королёва снова обратилась в больницу

Певица с украинискими корнями Наташа Королёва обратилась в детокс-клинику со своей вечной прблемой лишнего веса.

Известная исполнительница Наташа Королева в последнее время заметно поправилась. Фанаты особенно отмечают её выделяющийся живот.

Видимо, знаменитость одолевают лишние килограммы, по этой причине та отправилась на лечение в специализированную детокс-клинику.

Лишний вес - вечный вопрос для Королевой. Артистка не может придерживаться принципов правильного питания и не уплетать любимые вкусности. Вероятно, это и привело звезду сцены в детокс-клинику.

Совсем недавно певица появилась в личном блоге, где поделилась с подписчиками кадрами лечения и поведала о том, где находится.

Королёва на писала в социальных сетях: "Впереди целая куча процедур, йога, медитации и прогулки на свежем воздухе. Надеюсь, отдых пройдет с пользой для моего здоровья. А с вами, друзья, я буду делиться интересными фишками".