Стремоусов: Херсон будет жить в состав России несмотря на угрозы Киева

Заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что Херсон войдёт в состав России.

21 сентября замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что перед началом референдума о включении региона в состав России в Херсоне как никогда многолюдно. По словам Стремоусова, это связано с тем, что жители Херсонщины действительно готовятся к тому, чтобы сделать важный выбор.

При этом Кирилл Стремоусов уверяет, что в результате референдума о вхождении Херсонской области в состав России (пройдёт с 23 по 27 сентября) данный регион станет частью российского государства вопреки угрозам Киева.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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