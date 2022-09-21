Гонорар Гагариной за выступление на юбилее Новосибирской области составит 7 000 000 рублей

Полина Гагарина выступит на 85-летии Новосибирской области, за что певице заплатят 7 000 000 российских рублей.

Певица Полина Гагарина за выступление на 85-летии Новосибирской области получит 7 000 000 российских рублей, кроме этих денег в сумму договора включен райдер на 1 900 000 рублей. Такая информация "красуется" на сайте Госзакупок, как сообщает "Сиб.фм".

В райдер артистки входит обеспечение бытовых условий во время пребывания знаменитости в Новосибирске. Заказчик выступления Гагариной - ГАУК Новосибирской области "Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ".

Гагарина планирует выступить на концерте в честь торжества по поводу 85-летия Новосибирской области 24 сентября текущего года. Празднование юбилея начнется 22 сентября.