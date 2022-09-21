Гонорар Гагариной за выступление на юбилее Новосибирской области составит 7 000 000 рублей
Полина Гагарина выступит на 85-летии Новосибирской области, за что певице заплатят 7 000 000 российских рублей.
Певица Полина Гагарина за выступление на 85-летии Новосибирской области получит 7 000 000 российских рублей, кроме этих денег в сумму договора включен райдер на 1 900 000 рублей. Такая информация "красуется" на сайте Госзакупок, как сообщает "Сиб.фм".
В райдер артистки входит обеспечение бытовых условий во время пребывания знаменитости в Новосибирске. Заказчик выступления Гагариной - ГАУК Новосибирской области "Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ".
Гагарина планирует выступить на концерте в честь торжества по поводу 85-летия Новосибирской области 24 сентября текущего года. Празднование юбилея начнется 22 сентября.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков: Путин решил скрыть информацию о количестве мобилизуемых
МО РФ: войска России поразили пункт дислокации нацбатальона ВСУ «Донбасс»
Путин объявил о мобилизации в России
Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили свыше 200 бойцов ВСУ в районе Правдино
Кадыров заявил о переходе к новой тактике на Украине