Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по линии электропередач 5 энергоблока ЗАЭС

В Минобороны России сообщают об ударе украинских военных по ЛЭП, ведущей к пятому энергоблоку Запорожской атомной электростанции.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что в ночь на 21 сентября солдаты вооружённых сил Украины нанесли ракетный удар по ЭАС в городе Энергодар Запорожской области. По данным Минобороны РФ, в результате взрыва украинской ракеты крупного калибра была повреждена линия электропередач, подключенная к пятому энергоблоку Запорожской АЭС.

Также известно, что разрыв снаряда украинских военных привёл к повреждению резервуара с технической водой, которая используется для работы системы охлаждения станции.