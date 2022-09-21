Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по линии электропередач 5 энергоблока ЗАЭС
В Минобороны России сообщают об ударе украинских военных по ЛЭП, ведущей к пятому энергоблоку Запорожской атомной электростанции.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что в ночь на 21 сентября солдаты вооружённых сил Украины нанесли ракетный удар по ЭАС в городе Энергодар Запорожской области. По данным Минобороны РФ, в результате взрыва украинской ракеты крупного калибра была повреждена линия электропередач, подключенная к пятому энергоблоку Запорожской АЭС.
Также известно, что разрыв снаряда украинских военных привёл к повреждению резервуара с технической водой, которая используется для работы системы охлаждения станции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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