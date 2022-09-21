Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против роста цен
В столице Бельгии Брюсселе начался многотысячный митинг с требованием снизить цены и поднять зарплаты.
Днём 21 сентября свыше десяти тысяч бельгийцев вышли на стихийную акцию протеста в городе Брюсселе, где расположена штаб-квартира Европейского союза. Протестующие требуют, чтобы лидеры ЕС повлияли на рост цены на еду и энергоресурсы в стране, попутно повысив зарплаты гражданам.
Днём ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что 2023 год окажется более сложным для европейцев, нежели нынешний, поскольку цены продолжат подниматься.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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