Литва направила запрос в ЕК на сумму более одного миллиона евро для приема беженцев из Украины

Правительство Литвы направило запрос в Европейскую комиссию с просьбой выделения 1,2 миллиона евро финансовой помощи. Средства планируют направить на помощь для приема беженцев из Украины.

Литва запросила у Европейской комиссии (ЕК) 1,2 миллиона евро финансирования для приема украинских беженцев, так как ожидает их увеличение с наступлением холодного времени года. Сообщается, что подготовлен проект постановления о международной помощи со стороны ЕК по приему беженцев.

Если ЕК выделит запрашиваемую сумму литовским правительством, то это позволит сэкономить 1,2 миллиона евро бюджетных (государственных) средств. Информацию о запросе подтвердили в Министерстве социальной защиты и труда Литвы.

Согласно статистическим данным, с начала российской специальной военной операции в Украине, Литва приняла более 65,8 тысячи беженцев из Украины. В данном направлении Литва — один из лидеров среди стран-членов Европейского союза (ЕС) по приему беженцев на 100 тысяч населения. Правительство Литвы ожидает увеличения притока беженцев с наступлением холодов.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы начали устраивать забастовки на польских заводах против нарушения трудовых прав. В частности, протестные акции прошли в городе Гливице на предприятии по производству новогодних украшений. Беженцы жалуются на тяжелые условия труда и несправедливое отношения руководства, которое якобы провоцирует конфликты поляков и украинцев.