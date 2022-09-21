Верховная рада Украины одобрила закон о постановке женщин на воинский учёт

Украинская Верховная рада в первом чтении одобрила законопроект, допускающий постановку на службу в армию женщин.

Вечером 21 сентября Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект, позволяющий украинским женщинам становиться на воинский учёт. Речь идёт о постановке на военный учёт украинок, которые сами этого желают, в то время как принудительная мобилизация женщин в стране не предусмотрена. Сам законопроект одобрило 267 украинских депутатов.

Предполагается, что новый закон от Верховной рады Украины является реакцией Киева на решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в России.