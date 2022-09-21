Верховная рада Украины одобрила закон о постановке женщин на воинский учёт
Украинская Верховная рада в первом чтении одобрила законопроект, допускающий постановку на службу в армию женщин.
Вечером 21 сентября Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект, позволяющий украинским женщинам становиться на воинский учёт. Речь идёт о постановке на военный учёт украинок, которые сами этого желают, в то время как принудительная мобилизация женщин в стране не предусмотрена. Сам законопроект одобрило 267 украинских депутатов.
Предполагается, что новый закон от Верховной рады Украины является реакцией Киева на решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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