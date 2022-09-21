Виктория Бэкхем обвинила жену старшего сына Бруклина в том, что та вышла замуж для обретения популярности

Виктория Бэкхем обвиняет свою невестку Николу Пельц в том, что та вышла замуж за её сына Бруклина только из-за популярности. До брака со звёздным наследником о девушке никто не знал.

Британская исполнительница Виктория Бекхэм высказалась о том, какого она мнения о супруге своего первенца Бруклина актрисе Николе Пельтц.

Поклонники лелеяли надежду, что свекровь и невестка помирятся, но отношения женщин с каждым днём становятся всё хуже и хуже.

На днях появились сведения о том, в чем Виктория подозревает жену старшего сына. Об этом сообщает издание "Heatworld".

Одна из подруг семейства Бекхэмов утверждает, что Бэкхем сообщила невестке, что "раскусила" её.

Певица считает, что возлюбленная её наследника вышла за него замуж для обретения популярности, так как до отношений с Бруклином о ней не было слышно.

Многомиллиардное состояние отца Пельтц не помогло в обретении известности, а заговорили о молодой женщине только, когда та стала встречаться с сыном Бекхэма.

Пельтц считалась второсортной актрисой. Она снялась только в нескольких малостоящих фильмах. Теперь карьера Николы может "пойти в гору".