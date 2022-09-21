Макконахи рассказал о пережитых домогательствах и насилии в юном возрасте

Актёр Голливуда Мэтью Макконахи поведал о том, как его домогались, когда тот был совсем юным. Также будущая знаменитость подвергался насилию.

Американский актер и продюсер Мэтью Макконахи поведал о том, как относиться к домогательствам и насилию, которые пережил, будучи совсем юным. Издание "ET" сообщает об этом.

Ещё раньше артист в своем автобиографическом произведении "Зеленый свет" писал, что вступил в интимную близость в возрасте 15 лет, так как его шантажировали.

Спустя 3 года юношу домогался взрослый мужчина, имя которого Макконахи не раскрыл.

Актер утверждает, что эти события не отразились на его доверии к другим людям, а поэтому Макконахи не намерен "бояться отношений".

Звезда мирового экрана высказался по поводу: "Я не позволю этому поколебать мое чувство доверия к людям и всегда говорю, что у меня могут быть здоровые отношения, и это даже не подлежит обсуждению".