Владимир Путин утверждает, что именно западные страны вынудили Россию заняться развитием собственной интеллекутальной продукции.

21 сентября Владимир Путин в Нижний Новгород, где в ходе пресс-конференции публично заявил, что западные санкции вынудили Россию заняться масштабной разработкой собственных интеллектуальных продуктов. По словам Путина, в России процветает оборонная сфера и тяжёлая промышленность, но выпуск передовой электроники и сопряжённой продукции в стране отстаёт.

Владимир Путин уверяет, что недружественные действия коллективного Запада лишь укрепляют желание России налаживать собственное производство передовых технологий.