Путин: Запад вынудил Россию развивать свой интеллектуальный продукт
Владимир Путин утверждает, что именно западные страны вынудили Россию заняться развитием собственной интеллекутальной продукции.
21 сентября Владимир Путин в Нижний Новгород, где в ходе пресс-конференции публично заявил, что западные санкции вынудили Россию заняться масштабной разработкой собственных интеллектуальных продуктов. По словам Путина, в России процветает оборонная сфера и тяжёлая промышленность, но выпуск передовой электроники и сопряжённой продукции в стране отстаёт.
Владимир Путин уверяет, что недружественные действия коллективного Запада лишь укрепляют желание России налаживать собственное производство передовых технологий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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