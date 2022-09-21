Высоцкая впервые раскрыла своё отношение к спецоперации после заявления Пугачёвой
Актриса и ведущая Юлия Высоцкая поддержала певицу Аллу Пугачёву после заявления той об "иллюзорных" целях спецоперации.
Актриса и ведущая ТВ Юлия Высоцкая отреагировала на заявление Аллы Пугачевой о спецоперации РФ в Украине. Об этом сообщает "Телепрограмма".
Певица написала в соцсетях, что из-за конфликта с Украиной Россия стала изгоем, жизнь россиян стала хуже, а молодые ребята воюют во имя "иллюзорной цели".
Высоцкая не прошла мимо поста Аллы Борисовны. Она поддержала исполнительницу, поставив под публикацией лайк, а в комментариях актриса оставила смайл в виде протянутых в восторге рук вверх.
С запуска спецоперации жена Кончаловского не высказывалась по поводу. Комментарий под заявлением Пугачевой - единственное публичное выражение мнения Юлии.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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