Минобороны РФ: мобилизованных граждан уволят с работы
В Министерстве обороны России сообщают, что подпадающие под мобилизацию граждане будут уволены с работы в соответствии с законодательством.
21 сентября после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России признанный иноагентом журналист Алексей Венедиктов пообщался с представителями Минобороны РФ, задав им вопрос о том, действительно ли подвергшихся мобилизации россиян будут увольнять с работы.
В оборонном ведомстве России сообщили, что мобилизованные россияне будут увольняться работодателями после получения повестки явиться в военкомат.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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