Минобороны РФ: мобилизованных граждан уволят с работы

В Министерстве обороны России сообщают, что подпадающие под мобилизацию граждане будут уволены с работы в соответствии с законодательством.

21 сентября после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России признанный иноагентом журналист Алексей Венедиктов пообщался с представителями Минобороны РФ, задав им вопрос о том, действительно ли подвергшихся мобилизации россиян будут увольнять с работы.

В оборонном ведомстве России сообщили, что мобилизованные россияне будут увольняться работодателями после получения повестки явиться в военкомат.