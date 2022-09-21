Минобороны РФ: мобилизованных граждан уволят с работы

В Министерстве обороны России сообщают, что подпадающие под мобилизацию граждане будут уволены с работы в соответствии с законодательством.

21 сентября после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России признанный иноагентом журналист Алексей Венедиктов пообщался с представителями Минобороны РФ, задав им вопрос о том, действительно ли подвергшихся мобилизации россиян будут увольнять с работы.

В оборонном ведомстве России сообщили, что мобилизованные россияне будут увольняться работодателями после получения повестки явиться в военкомат.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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