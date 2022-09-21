«Королю ужасов» Стивену Кингу исполняется 75 лет
Американский писатель Стивен Кинг, прозванный «Королём ужасов», отмечает свой 75 день рождения.
Получивший мировое признание писатель Стивен Кинг родился 21 сентября 1947 года в городе Портленд штата Мэн. С детства Стивен увлекался чтением книг и комиксов в жанре ужасы, что отразилось на его последующем творчестве.
Уже в семилетнем возрасте Кинг написал свой первый рассказ. В дальнейшем молодой писатель все больше совершенствовал свои навыки писательского ремесла, что позволило ему достичь творческого успеха и признания.
В 70-е годы имя Стивена Кинга уже у всех на устах. Издатели и режиссеры стоят к нему в очередь. Именно в этот период писатель получает прозвище "Король ужасов".
Широкую известность писателю также принесли многочисленные экранизации его произведений. В числе которых фильмы "Оно", "Сияние", "Зелёная миля" были удостоены многочисленных наград на мировых кинофестивалях.
За полувековой творческий путь "Король ужасов" успел написать более 200 книг и рассказов, преимущественно в жанре ужаса.
На сегодняшней день произведения, написанные Стивеном Кингом, стали общепризнанной мировой классикой. Но немолодой автор не собирается завязывать со совей писательской карьерой. Каждый год Стивен выпускает по новой книге.
Опубликовано: Марчик Артём
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