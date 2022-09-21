«Королю ужасов» Стивену Кингу исполняется 75 лет

Американский писатель Стивен Кинг, прозванный «Королём ужасов», отмечает свой 75 день рождения.

Получивший мировое признание писатель Стивен Кинг родился 21 сентября 1947 года в городе Портленд штата Мэн. С детства Стивен увлекался чтением книг и комиксов в жанре ужасы, что отразилось на его последующем творчестве.

Уже в семилетнем возрасте Кинг написал свой первый рассказ. В дальнейшем молодой писатель все больше совершенствовал свои навыки писательского ремесла, что позволило ему достичь творческого успеха и признания.

В 70-е годы имя Стивена Кинга уже у всех на устах. Издатели и режиссеры стоят к нему в очередь. Именно в этот период писатель получает прозвище "Король ужасов".

Широкую известность писателю также принесли многочисленные экранизации его произведений. В числе которых фильмы "Оно", "Сияние", "Зелёная миля" были удостоены многочисленных наград на мировых кинофестивалях.

За полувековой творческий путь "Король ужасов" успел написать более 200 книг и рассказов, преимущественно в жанре ужаса.

На сегодняшней день произведения, написанные Стивеном Кингом, стали общепризнанной мировой классикой. Но немолодой автор не собирается завязывать со совей писательской карьерой. Каждый год Стивен выпускает по новой книге.