SCMP: Китай разрабатывает новую сверхзвуковую ракету-амфибию
По сообщению авторитетной газета South China Morning Post, Китая начал разработку сверхзвуковой противокорабельной ракеты, которая способна погружаться на водную глубину.
Новая сверхзвуковая ракета-амфибия китайского производства сможет летать на высоте до 10 километров со скоростью в 2,5 раза выше скорости звука. Кроме того, при погружении под воду, ракета сможет преодолевать расстояние до 20 километров. При поражении подводной цели ракета перейдет в режим торпеды на расстоянии примерно 10 километров от цели.
Сопротивление воды будет снижаться благодаря созданию «гигантского воздушного пузыря», который образуется при переходе ракеты в режим торпеды — то есть, в непосредственной близости от цели.
В прочих характеристиках значится возможность изменения курса или резкого погружения под воду на глубину до 100 метров. При необходимости, ракета сможет уклоняться от подводных систем защиты, причем как в основном режиме, так и в режиме торпеды (на более низкой скорости).
В South China Morning Post отмечают, что главная трудность при создании ракеты-амфибии — создание силовой установки, которая сможет давать необходимую тягу под водой. Относительно тяги в воздухе, Китая уже нашел решение реализации проекта.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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