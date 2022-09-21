В окрестностях Севастополя взорвался уничтоженный беспилотник

В море недалеко от Севастополя прогремел мощный взрыв, причинной которого стал уничтоженный плавающий беспилотник.

Днем 21 сентября жители Севастополя стали очевидцами сильного взрыва в море. По сообщению граждан территорию вблизи морского пляжа была оцеплена полицией.

Вскоре с официальным заявлением выступил губернатор города Михаил Развожаев. В своём Telegram-канале Развожаев пояснил, что причиной взрыва стал взорванный плавающий беспилотник.

"Сегодня там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата. После обследования специалисты уничтожили его. Из-за этого многие слышали взрыв" объяснил глава Севастополя.

Губернатор также подчеркнул, что в ходе уничтожения плавающего аппарата никто не пострадал и на данный момент ничто не угрожает безопасности граждан. После проведённых мероприятий по уничтожению беспилотника полицейское оцепление было снято, - добавил Михаил.

Ранее, в Севастополе и его окрестностях объявили высокий уровень террористической опасности, который был продлен 13 сентября ещё на 15 дней. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что данный уровень вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.