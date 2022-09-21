Развожаев: взрывотехники уничтожили водоплавающий беспилотник под Севастополем
Севастопольский губернатор Михаил Развожаев прокомментировал информацию о громком звуке взрыва в Севастополе.
В среду вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на Солдатском пляже города был обнаружен водоплавающий беспилотник, который мог принадлежать вооружённым силам Украины. Объект был изучен специалистами, в том числе взрывотехниками, после чего был произведён контролируемый подрыв БПЛА.
По словам Развожаева, именно взрыв беспилотника на Солдатском пляже является теми самыми громкими звуками, которые сегодня слышали жители Севастополя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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