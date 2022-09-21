Вяткин: депутатам Госдумы тяжело отказаться от участия в спецоперации

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин рассказал, в чём заключается сложность отправки на фронт российских политиков.

21 сентября после слов Владимира Путина о частичной мобилизации граждан России депутат Госдумы Дмитрий Вяткин сообщил, что считает максимально простым решение уволиться и мобилизоваться в российские силы спецоперации, отправившись в Украину. По словам Вяткина, он бы с удовольствием это сделал, если бы за ним не стояли его избиратели, которые ожидают, что он будет занят своей основной работой.

Позднее Дмитрий Вяткин пояснил, что он говорил не о всех депутатах российской Государственной думы, а исключительно от своего имени, выражая желание поучаствовать в спецоперации.